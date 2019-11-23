«Шинник» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал ивановский «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Голами в составе ярославской команды отметились нападающие Сергей Самодин и Эльдар Низамутдинов, который успешно реализовал 11-метровый удар, а также полузащитник Иван Олейников. Таким образом, «Текстильщик» продлил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 4 матчей.



В других матчах 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» на своём поле в большинстве обыграл красноярский «Енисей» со счётом 1:0, а «Чайка» обыграла «Армавир» (1:0).

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20