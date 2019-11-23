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«Шинник» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ

«Шинник» разгромил «Текстильщик» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал ивановский «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Голами в составе ярославской команды отметились нападающие Сергей Самодин и Эльдар Низамутдинов, который успешно реализовал 11-метровый удар, а также полузащитник Иван Олейников. Таким образом, «Текстильщик» продлил серию без побед в Футбольной национальной лиге до 4 матчей.

В других матчах 25-го тура Футбольной национальной лиги «Нефтехимик» на своём поле в большинстве обыграл красноярский «Енисей» со счётом 1:0, а «Чайка» обыграла «Армавир» (1:0).

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
23 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 0
Текстильщик
Иваново
1:0 Самодин – 38'   2:0 Низамутдинов – 72' (пен)   3:0 Олейников – 86'
ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
23 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Енисей
Красноярск
1:0 Уридия – 66'
Удаления: нет / Савичев – 90'
ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
23 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 0
Армавир
Армавир
1:0 Безденежных – 45' (пен)
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