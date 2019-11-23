Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» одержала победу в матче Примеры с «Леганесом»

«Барселона» одержала победу в матче Примеры с «Леганесом»
Футбол / Испания 0

В матче 14-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Леганеса» Юссеф Эн-Несири. В начале второго тайма, на 53-й минуте, форвард «Барселоны» Луис Суарес сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Артуро Видаль вывел каталонскую команду вперёд. Таким образом, «Леганес» продлил серию без побед в чемпионате Испании до четырёх матчей.

«Барселона» набрала 28 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (6) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят мадридский «Реал» (25) и «Атлетико» (24).

Испания - Примера. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эн-Несири – 12'   1:1 Суарес – 53'   1:2 Видаль – 79'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019