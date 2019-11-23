«Барселона» одержала победу в матче Примеры с «Леганесом»

В матче 14-го тура испанской Примеры «Леганес» принимал «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Леганеса» Юссеф Эн-Несири. В начале второго тайма, на 53-й минуте, форвард «Барселоны» Луис Суарес сравнял счёт. На 81-й минуте полузащитник Артуро Видаль вывел каталонскую команду вперёд. Таким образом, «Леганес» продлил серию без побед в чемпионате Испании до четырёх матчей.



«Барселона» набрала 28 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (6) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят мадридский «Реал» (25) и «Атлетико» (24).