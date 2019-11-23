Кейн забил «Вест Хэму», обманув вратаря ударом с отскоком от газона. Видео

В стартовом матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» гости на 49-й минуте довели счёт до крупного — 3:0. Отличился нападающий Гарри Кейн. Он замкнул подачу с фланга защитника Сержа Орье ударом головой с отскоком от газона.

Видео доступно на «Чемпионате».



В 13-м туре АПЛ сегодня, 23 ноября, также состоятся матчи «Борнмут» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».



Завтра, 24 ноября, «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Манчестер Юнайтед».



В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».