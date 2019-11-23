«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче под руководством Моуринью

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.
Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Сон Хын Мин, ему ассистировал Деле Алли. На 43-й минуте преимущество «шпор» увеличил Лукас Моура с передачи Сон Хын Мина. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Гарри Кейн с паса Сержа Орье. На 73-й минуте разрыв в счёте сократил Майкл Антонио с подачи Марка Ноубла. В компенсированное время ещё один гол в ворота «шпор» забил Анджело Огбонна.
Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в первом же матче под руководством нового главного тренера — Жозе Моуринью.
- 23 ноября 2019
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