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«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче под руководством Моуринью

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче под руководством Моуринью
Футбол / Англия 0

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Сон Хын Мин, ему ассистировал Деле Алли. На 43-й минуте преимущество «шпор» увеличил Лукас Моура с передачи Сон Хын Мина. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Гарри Кейн с паса Сержа Орье. На 73-й минуте разрыв в счёте сократил Майкл Антонио с подачи Марка Ноубла. В компенсированное время ещё один гол в ворота «шпор» забил Анджело Огбонна.

Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в первом же матче под руководством нового главного тренера — Жозе Моуринью.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мин – 36'   0:2 Лукас Моура – 43'   0:3 Кейн – 49'   1:3 Антонио – 73'   2:3 Огбонна – 90+6'
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