Докампо: исход матча решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита»

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:2).
«Сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гола у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча.
Есть понимание, как спастись от вылета. Думаю, почти в каждом матче никто из соперников не играл гораздо лучше нас. Есть определённые проблемы с завершением, но мы должны сделать анализ сегодняшнего матча и дальше играть. Видим, где мы находимся в таблице, но нужно просто работать над ошибками», — приводит слова Докампо официальный сайт клуба.
- 23 ноября 2019
-
18:49
-
18:40
-
18:35
-
18:35
-
18:33
-
18:24
-
18:18
-
18:16
-
17:57
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:24
-
17:23
-
17:11
-
17:10
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:18
-
16:13
-
15:58
-
15:54
-
15:20
-
15:15
-
14:54
-
14:38
-
14:22
-
14:15
-
13:58
-
13:58
-
13:46