Докампо: исход матча решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита»

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:2).



«Сегодня исход решило преимущество в мастерстве игроков «Зенита». Это было определяющим фактором. Мы старались, пытались, конечно, были и ошибки, но после забитого нами гола у нас был отрезок, когда могли рассчитывать на большее. Не получилось. А потом мастерство Дзюбы решило исход матча.



Есть понимание, как спастись от вылета. Думаю, почти в каждом матче никто из соперников не играл гораздо лучше нас. Есть определённые проблемы с завершением, но мы должны сделать анализ сегодняшнего матча и дальше играть. Видим, где мы находимся в таблице, но нужно просто работать над ошибками», — приводит слова Докампо официальный сайт клуба.

Кузяев: «Зенит» показал характер в матче с «Рубином». Мы молодцы!