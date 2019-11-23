Хусаинов: в матче «Рубин» — «Зенит» голы Маркова и Дзюбы нельзя было засчитывать

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит» — 1:2.
«В матче «Рубин» — «Зенит» судейская бригада допустила две результативные ошибки. Голы Маркова и Дзюбы нельзя было засчитывать. В обоих случаях форварды находились в офсайде», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Марков сравнял счёт на 66-й минуте с передачи Игоря Коновалова. Гол Дзюбы с паса Вячеслава Караваева на 79-й минуте принёс «Зениту» победу.
Петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Казанский „Рубин“ (17) — на 14-м месте.
В следующем туре чемпионата России „Зенит“ 1 декабря примет московский „Спартак“, а „Рубин“ днём ранее сыграет на выезде с грозненским „Ахматом“.
- 23 ноября 2019
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