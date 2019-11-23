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«Динамо» обыграло «Ростов», дважды забив с пенальти

«Динамо» обыграло «Ростов», дважды забив с пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Ростов». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, отправив мяч в ворота соперника на 13-й минуте с передачи хавбека Алексея Ионова. До перерыва нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сравнял счёт, реализовав пенальти. На 90-й минуте Филипп вывел хозяев вперёд, забив второй гол с 11-метровой отметки. В компенсированное время арбитр назначил пенальти уже в ворота «Динамо», но Ионов не сумел его реализовать.

Беспроигрышная серия московского клуба в чемпионате России достигла пяти матчей (три победы, две ничьи). Команда из Ростова-на-Дону не выигрывает уже в течение трёх туров кряду (два поражения, одна ничья).

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Валерия Карпина 30 очков. «Динамо» (21) — на седьмом месте.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
23 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Попов – 13'   1:1 Филипп – 33' (пен)   2:1 Филипп – 90' (пен)
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