«Арсенал» забил после удара Ляказетта с разворота. Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Саутгемптон» хозяева сравняли счёт на 18-й минуте. Гол забил нападающий Александр Ляказетт, пробив с разворота после быстрой контратаки.

Видео доступно на «Чемпионате».



13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.



Сегодня также состоятся матчи «Борнмут» — «Вулверхэмптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».



Завтра, 24 ноября, «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Манчестер Юнайтед».



В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».