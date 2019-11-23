Моутинью забил роскошным ударом со штрафного с острого угла. Видео
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Вулверхэмптон» был открыт счёт на 21-й минуте. Отличился полузащитник гостей Жоау Моутинью, забивший роскошным прямым ударом со штрафного с острого угла.
Видео доступно на «Чемпионате».
13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.
Сегодня также состоятся матчи «Арсенал» — «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».
Завтра, 24 ноября, встретятся «Шеффилд Юнайтед» с «Манчестер Юнайтед».
В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».
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