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Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»

Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»
Футбол / Италия 0

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Ювентус». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Аталанты» Робин Гозенс, отправив мяч в ворота соперника на 56-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. На 82-й минуте Игуаин оформил дубль. В компенсированное время отличился нападающий гостей Пауло Дибала.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В актив команды Маурицио Сарри 35 очков. «Аталанта» (22) занимает шестое место.

В 14-м туре Серии А «Аталанта» 30 ноября на выезде сыграет с «Брешией», а «Ювентус» 1 декабря дома примет «Сассуоло».

Италия - Серия А. 13-й тур
23 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Гозенс – 56'   1:1 Игуаин – 74'   1:2 Игуаин – 82'   1:3 Дибала – 90+2'
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