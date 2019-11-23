Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Аталантой»

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Ювентус». Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Аталанты» Робин Гозенс, отправив мяч в ворота соперника на 56-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. На 82-й минуте Игуаин оформил дубль. В компенсированное время отличился нападающий гостей Пауло Дибала.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В актив команды Маурицио Сарри 35 очков. «Аталанта» (22) занимает шестое место.

В 14-м туре Серии А «Аталанта» 30 ноября на выезде сыграет с «Брешией», а «Ювентус» 1 декабря дома примет «Сассуоло».