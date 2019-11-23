Гол в ворота «Ливерпуля» отменил VAR из-за фола в нападении. Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» хозяева отправили мяч в ворота соперника на 42-й минуте. Однако судья отменил гол после консультации с использованием системы VAR из-за нарушения правил игроком «Кристал Пэлас» перед ударом.

Видео доступно на «Чемпионате».



13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.



Сегодня также состоятся матчи «Борнмут» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».



Завтра, 24 ноября, встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».



В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».