Мане ударом от двух штанг открыл счёт в матче с «Кристал Пэлас». Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» был открыт счёт на 49-й минуте. Отличился нападающий гостей Садио Мане. После его удара мяч ударился об обе штанги и вкатился в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».



13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.



Сегодня также состоятся матчи «Борнмут» — «Вулверхэмптон», «Арсенал» — «Саутгемптон», «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити», «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», «Эвертон» — «Норвич Сити», «Уотфорд» — «Бёрнли» и «Манчестер Сити» — «Челси».



Завтра, 24 ноября, «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Манчестер Юнайтед».



В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».