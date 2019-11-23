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Новиков: слова Карпина о судействе? Понадеемся на зрение Валерия Георгиевича

Новиков: слова Карпина о судействе? Понадеемся на зрение Валерия Георгиевича
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков дал комментарий после домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).

«Интересный матч для зрителей, невероятная концовка. Рады, что одержали победу и порадовали наших болельщиков. «Ростов» здорово прессинговал в первом тайме, давали нам мало времени на принятие решений, они играли очень хорошо. Как только мы задерживались, нас сразу накрывали.

Два матча сыграли в пять защитников, сейчас — в четыре. Готовимся под соперника. «Ростов» очень похож на «Рубин» в стадии развития атак, поэтому решили ничего не менять. Хильемарк часто травмируется, пока не можем на него расчитывать, потому что он пропускает тренировочные циклы. Но он никуда не уходит.

Карпин сказал, что некоторые игроки «Динамо» смеялись над тем, что нам дали второй пенальти? Понадеемся на хорошее зрение Валерия Георгиевича, это его мнение. Я был далеко, мне не было видно. Ему, видимо, было.

У Евгеньева, думаю, сотрясение головного мозга, Плиеву наложили шину, будет обследование», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Это смешно». Карпин — о судействе в матче «Динамо» — «Ростов»
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