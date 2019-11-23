«Манчестер Сити» — «Челси»: составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч 13-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 23 ноября, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Челси».



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Стоунс, Фернандиньо, Канселу, Эрнандес, Сильва, Де Брёйне, Марез, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Браво, Тасенде, Отаменди, Уолкер, Фоден, Гюндоган, Жезус.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Эмерсон, Ковачич, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Виллиан, Абрахам.

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Джеймс, Маунт, Батшуайи, Жиру, Педро.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему будут ассистировать Ли Беттс и Константин Хатцидакис.