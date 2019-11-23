Филипп: будь момент со вторым 11-метровым в Англии, пенальти бы не было

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал победу команды в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
«Конечно, я счастлив. Мы выиграли матч у хорошего соперника, это важно.
Решения судей? Это сложно. Будь момент со вторым пенальти в Англии, пенальти бы не было. Это было не очень вежливо — так ударить меня, но судья должен решать. Он воспользовался VAR.
Решили, что пенальти будет, и мы должны принять этот факт. Для меня VAR — это не очень хорошо, потому что портит игру. Сегодня нам повезло, но я бы предпочёл обойтись без него.
Мы должны быть очень уверенными в себе. Шестое место не так далеко от последнего. Каждая команда очень близка друг к другу, поэтому мы должны быть уверенными в себе и идти от игры к игре, а потом посмотрим, что из этого выйдет. На данный момент мы не должны ставить такие глобальные цели, как Лига Европы или Лига чемпионов. Важно улучшать качество игры и становиться лучше и лучше.
Моё состояние? Я не играл много. Каждую неделю становлюсь лучше. Конечно, я должен работать много над собой и тренироваться каждый день. Отыграть 90 минут не должно стать проблемой для меня», — передаёт слова Филиппа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 ноября 2019
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