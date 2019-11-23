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Моуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет проработал в АПЛ

Моуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет проработал в АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

«Я был очень счастлив, но лишь до того момента, когда мы пропустили два гола. Мы хорошо играли, привносили в игру то, что пробовали на тренировках. И у нас был шанс, чтобы сделать счёт 4:0 и убить игру.

Нам повезло, что я столько лет провёл в Премьер-лиге. В перерыве матча я сказал игрокам: «Даже если на 85-й минуте мы будем выигрывать со счётом 3:0, исход матча ещё не будет решён».

Сказалось много факторов: эмоции от увольнения предыдущего тренера, возвращение футболистов из сборных и усталость в последние 20 минут.

Главное было — победить, неважно как. Ребята счастливы, и это то, чего я действительно хотел», — приводит слова Моуринью ВВС.

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