Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы в матче с «Ростовом»

«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» опубликовало командную фотографию из раздевалки после победы в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».

Беспроигрышная серия московского клуба в чемпионате России достигла пяти матчей (три победы, две ничьих). Команда из Ростова-на-Дону не выигрывает уже в течение трёх туров кряду (два поражения, одна ничья).

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Валерия Карпина 30 очков. «Динамо» (21) — на седьмом месте.

В 18-м туре российского первенства «Ростов» 30 ноября на своём поле сыграет с «Уралом», а «Динамо» 1 декабря в гостях встретится с «Локомотивом».

«Второй пенальти – смех!» Матч «Динамо» и «Ростова» закончился скандалом
Шунин стал героем матча, а Карпин — возмущён.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019