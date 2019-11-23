«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы в матче с «Ростовом»

Московское «Динамо» опубликовало командную фотографию из раздевалки после победы в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Фото можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».

Беспроигрышная серия московского клуба в чемпионате России достигла пяти матчей (три победы, две ничьих). Команда из Ростова-на-Дону не выигрывает уже в течение трёх туров кряду (два поражения, одна ничья).

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Валерия Карпина 30 очков. «Динамо» (21) — на седьмом месте.

В 18-м туре российского первенства «Ростов» 30 ноября на своём поле сыграет с «Уралом», а «Динамо» 1 декабря в гостях встретится с «Локомотивом».