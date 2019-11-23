Фанаты «Факела» напали на футболистов по окончании матча ФНЛ

Болельщики «Факела» напали на футболистов воронежского клуба по окончании матча 25-го тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новгородом» (0:2).

«Факел» потерпел поражение на своём поле со счётом 0:2, а по окончании матча на поле выбежали фанаты, которые набросились на футболистов.

«Прекратите безобразие на поле!» — кричал диктор по стадиону, пытаясь урезонить разбушевавшихся фанатов. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству стюардов и сотрудников полиции.

«Факел», набрав 16 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Клуб отстаёт от спасительного 15-го места на девять очков. В 26-м туре «Факел» сыграет с «Армавиром». Матч состоится в Армавире 9 марта 2020 года.