Фанаты «Факела» напали на футболистов по окончании матча ФНЛ
Болельщики «Факела» напали на футболистов воронежского клуба по окончании матча 25-го тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новгородом» (0:2).
«Факел» потерпел поражение на своём поле со счётом 0:2, а по окончании матча на поле выбежали фанаты, которые набросились на футболистов.
«Прекратите безобразие на поле!» — кричал диктор по стадиону, пытаясь урезонить разбушевавшихся фанатов. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству стюардов и сотрудников полиции.
«Факел», набрав 16 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Клуб отстаёт от спасительного 15-го места на девять очков. В 26-м туре «Факел» сыграет с «Армавиром». Матч состоится в Армавире 9 марта 2020 года.
«Факел» проведёт встречу с болельщиками в связи с неудачными результатами
- 23 ноября 2019
-
21:51
-
21:45
-
21:41
-
21:29
-
21:26
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
21:04
-
21:03
-
20:57
-
20:48
-
20:45
-
20:37
-
20:29
-
20:15
-
20:09
-
20:05
-
19:58
-
19:54
-
19:52
-
19:50
-
19:49
-
19:43
-
19:43
-
19:37
-
19:36
-
19:29
-
19:25
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
Партнерский контент