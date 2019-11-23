Марез вывел «МС» вперёд в матче с «Челси», обыграв двух соперников. Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси» хозяева вышли вперёд на 37-й минуте, сделав счёт 2:1. Отличился нападающий Рияд Марез. Смещаясь с фланга, он ушёл от двух соперников и точно пробил в дальний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
13-й тур АПЛ стартовал сегодня, 23 ноября, матчем «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой гостей со счётом 3:2.
Также сегодня «Борнмут» дома уступил «Вулверхэмптону» — 1:2, «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» (2:2), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома проиграл «Лестер Сити» со счётом 0:2, «Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» — 2:1, «Эвертон» дома потерпел поражение от «Норвич Сити» (0:2), «Бёрнли» в гостях разгромил «Уотфорд» со счётом 3:0.
Завтра, 24 ноября, встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».
В понедельник, 25 ноября, тур завершит матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед».
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