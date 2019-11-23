«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев третье поражение подряд
В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» проиграло владивостокскому «Лучу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ему ассистировали Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Игорь Князев (Курск).
Счёт был открыт в начале второго тайма, автором забитого мяча стал Никита Саламатов. На 71-й минуте преимущество гостей увеличил Саид Алиев.
Таким образом, «Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ.
«Луч», набрав 26 очков, выбрался из зоны вылета, отправив в неё «Спартак-2». «Торпедо» (51) — на 2-м месте.
В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет с «Авангардом», «Луч» в гостях встретится с «Чайкой». Матчи состоятся 9 марта 2020 года.
- 23 ноября 2019
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