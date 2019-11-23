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«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев третье поражение подряд

«Торпедо» проиграло «Лучу», потерпев третье поражение подряд
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 25-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» проиграло владивостокскому «Лучу» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург), ему ассистировали Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Игорь Князев (Курск).

Счёт был открыт в начале второго тайма, автором забитого мяча стал Никита Саламатов. На 71-й минуте преимущество гостей увеличил Саид Алиев.

Таким образом, «Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ.

«Луч», набрав 26 очков, выбрался из зоны вылета, отправив в неё «Спартак-2». «Торпедо» (51) — на 2-м месте.

В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет с «Авангардом», «Луч» в гостях встретится с «Чайкой». Матчи состоятся 9 марта 2020 года.

ФНЛ - Первый дивизион. 25-й тур
23 ноября 2019, суббота. 19:30 МСК
Торпедо Москва
Москва
Окончен
0 : 2
Луч
Владивосток
0:1 Саламатов – 46'   0:2 Алиев – 70'
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