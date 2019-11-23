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Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу

Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Соперник играл отлично, могу только представить, что чувствует сейчас Рой Ходжсон, так как его команда заслуживала ничью. Но мы выиграли, и наша победа заслуженная.

Нам пришлось столкнуться с разными вещами. Мы играли недостаточно компактно. Расстояния между крайними защитниками и полузащитниками были слишком большими. Стандартные положения «Кристал Пэлас» были очень опасны. Нам было сложно, поэтому я доволен результатом", — приводит слова Клоппа Yahoo Sports.

«Ливерпуль», набрав 37 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В 14-м туре клуб на своём поле 30 ноября примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

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