Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1).

«Соперник играл отлично, могу только представить, что чувствует сейчас Рой Ходжсон, так как его команда заслуживала ничью. Но мы выиграли, и наша победа заслуженная.

Нам пришлось столкнуться с разными вещами. Мы играли недостаточно компактно. Расстояния между крайними защитниками и полузащитниками были слишком большими. Стандартные положения «Кристал Пэлас» были очень опасны. Нам было сложно, поэтому я доволен результатом", — приводит слова Клоппа Yahoo Sports.

«Ливерпуль», набрав 37 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. В 14-м туре клуб на своём поле 30 ноября примет «Брайтон энд Хоув Альбион».