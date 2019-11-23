Дубль спасителя Ляказетта — в обзоре матча «Арсенал» — «Саутгемптон»

«Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счётом 2:2 в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 8-й минуте открыл нападающий гостей Дэнни Ингс после быстрого розыгрыша штрафного, заставшего соперника врасплох. Спустя 10 минут нападающий хозяев Александр Ляказетт выравнял положение, добив мяч с разворота.
Во втором тайме на 71-й минуте удар с пенальти полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса парировал Бернд Лено, но Уорд-Праус сам добил мяч в ворота. А на 6-й добавленной минуте Ляказетт спас «Арсенал» от поражения, точно пробив с угла вратарской после подачи с фланга.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Арсенал», набрав 18 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место, «Саутгемптон» (9) — 19-е.
- 23 ноября 2019
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