Карпин — о безголевой серии Шомуродова: я доверяю Эльдору

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал затянувшуюся безголевую серию узбекистанского нападающего Эльдора Шомуродова, который не может отличиться в пяти матчах подряд Российской Премьер-Лиги.

«Такое бывает у всех нападающих. В матче с «Динамо» у него было три шанса, но он не забил. А иногда он забивает два, имея полумоменты. Я доверяю Эльдору», — приводит слова Карпина официальный сайт ростовского клуба.

24-летний Шомуродов в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

В списке лучших бомбардиров чемпионата России Шомуродов делит первое место с Александром Соболевым («Крылья Советов») и Артёмом Дзюбой («Зенит»).