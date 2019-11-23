Предголевой пас в стиле «нижний брейк» — в обзоре матча «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» в гостях выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:2 в стартовом матче 13-го тура английской Премьер-лиги.



Счёт на 36-й минуте открыл нападающий гостей Сон Хын Мин, пробив в дальний угол из пределов штрафной. Спустя 7 минут полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура удвоил перевес команды после комбинации, начатой передачей лёжа пяткой за спину полузащитника Деле Алли.



Во втором тайме на 49-й минуте нападающий гостей Гарри Кэйн ударом головой довёл счёт до крупного. На 73-й минуте полузащитник хозяев Майкл Антонио отыграл один мяч, пробив в падении, а на 6-й компенсированной минуте защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна установил окончательный счёт встречи после подачи углового.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 17 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 9-е место, а «Вест Хэм Юнайтед» с 13 очками — 16-е.