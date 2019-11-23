Жиго: дерби с ЦСКА, где я забил 2 гола, — самый эмоциональный матч за «Спартак»
Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, какой матч он считает самым эмоциональным для себя в составе красно-белых.
«Для меня дерби с ЦСКА, где я забил два гола, — самый эмоциональный матч за «Спартак». Была сумасшедшая поддержка фанатов. В дерби такая поддержка очень важна. Я всегда подбегал к трибунам, когда забивал голы, но здесь я понял, что трибуны имеют большое значение для команды», — рассказал Жиго в интервью каналу «Дневник фаната» в YouTube».
26-летний Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В нынешнем сезоне французский футболист алжирского происхождения принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил три жёлтые карточки.
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