Гвардиола — о травме Агуэро: выглядит не очень хорошо
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травме нападающего команды Серхио Агуэро.
Агуэро получил повреждение во втором тайме домашнего матча 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». 31-летний аргентинец был вынужден покинуть поле на 77-й минуте.
«Надеюсь, мы всё узнаем завтра, но выглядит не очень хорошо. У Серхио мышечная травма», — приводит слова Гвардиолы BBC.
В нынешнем сезоне Агуэро забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 14-м туре «горожане» сыграют с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 30 ноября, начало — в 15:30 мск.
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