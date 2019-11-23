Гвардиола — о травме Агуэро: выглядит не очень хорошо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травме нападающего команды Серхио Агуэро.

Агуэро получил повреждение во втором тайме домашнего матча 13-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». 31-летний аргентинец был вынужден покинуть поле на 77-й минуте.

«Надеюсь, мы всё узнаем завтра, но выглядит не очень хорошо. У Серхио мышечная травма», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В нынешнем сезоне Агуэро забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 14-м туре «горожане» сыграют с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 30 ноября, начало — в 15:30 мск.