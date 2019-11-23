Дубль Промеса помог «Аяксу» разгромить «Хераклес»

В матче 13-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Хераклес» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер, ему ассистировали Ангело Бонман и Христиан Добре.
Счёт был открыт в середине первого тайма, автором забитого мяча стал Квинси Промес, которому ассистировал Хаким Зиеш. На 56-й минуте преимущество амстердамского клуба увеличил Закария Лабьяд с передачи Дейли Блинда. Через несколько минут счёт до крупного довёл Промес, который оформил дубль с паса Зиеша. На 87-й минуте четвёртый гол забил Клас-Ян Хунтелар с передачи Серджино Деста. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Сирил Дессерт.
«Аякс», набрав 38 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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