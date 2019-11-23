Хавбек «Уфы» Гиоргобиани: главная опасность «Сочи»? Заболотный и Нобоа

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани поделился мнением о городе Сочи и одноимённом клубе.
«Город Сочи — это мой самый любимый уголок нашей страны. Здесь я всё люблю, погода самая шикарная, причём целый год, я бы вообще не уезжал отсюда. Море, солнце, люди, атмосфера. Но, с другой стороны, может быть, оттого что я родился здесь, мне всё нравится. Особо по миру я не путешествовал. Всё свободное время, если есть каникулы, стараюсь поехать в Грузию, помочь бабушке с дедушкой по дому, поспособствовать, так сказать, развитию грузинской деревни.
Самая большая разница между прошлым «Сочи», в котором играл я, и нынешним, — это лига. Там была вторая, тут — Премьер-Лига. Соответственно, совсем другой, гораздо больший интерес проявляют к новой команде. Люди ходят, им нравится. Всё-таки очень давно, почти двадцать лет, клуб из Сочи не играл в высшем дивизионе. Ещё был у нас футбольный клуб «Жемчужина-Сочи» в начале десятых годов. По всему городу висели плакаты с фотками Бекхэма и подписью «Мы от него отказались».
В чём главная опасность «Сочи» в ближайшей встрече? Я бы выделил Кристиана Нобоа у них в составе, очень техничный и умный футболист. Также Антон Заболотный очень хороший нападающий. Вообще, в целом состав у них очень хороший, и я не понимаю, почему они идут на последнем месте», — приводит слова Гиоргобиани пресс-служба «Уфы».
Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Сочи» состоится завтра, 24 ноября, в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 11:30 мск.
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