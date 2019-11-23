Асхабадзе: есть факт выбегания на поле двух болельщиков «Факела», а не толпы

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал инцидент с выбеганием на поле болельщиков, которые напали на футболистов воронежского клуба после окончания матча 25-го тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новгородом» (0:2).
«Понятно, что хочется раздуть из этой ситуации очень многое, но есть факт выбегания двух болельщиков на поле. Подчеркну ещё раз: двух болельщиков, а не толпы. Конечно, я к этому отношусь негативно и хочу призвать болельщиков не совершать такого рода поступки, потому что они заканчиваются нехорошими вещами. Может, кто-то из болельщиков находился в разгоряченном состоянии, но такие вещи не должны происходить.
Кончено, мы будем разбираться, но ситуации можно было бы избежать, так как болельщики чудодейственным образом проникли на поле. У нас есть вопросы к организации и стюардам. Мы будем разговаривать также и с активным составом болельщиков команды. Вне зависимости от результатов, такие вещи не должны происходить на поле.
В МВД клуб заявление писать не собирается, потому что один из болельщиков был выведен стюардом. Его личность установлена, к нему будет применено административное наказание. Возможно, с запретом на посещение стадиона на какой-то срок.
Бесчастных? С моей стороны кредит доверия полный, потому что человек работает месяц с небольшими. Нас, конечно, не устраивает результат, но человек уделяет 24 часа работе, он имеет ряд ограничений, они не зависят от него», — приводит слова Асхабадзе Sport24.
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