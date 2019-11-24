«Анже» обыграл «Ним» и вышел на 2-е место в Лиге 1

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Анже» обыграл «Ним» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа». Обслуживал матч арбитр Томас Леонар, ему ассистировали Жиль Ланг и Фредерик Эбрар.

Единственный гол был забит в середине второго тайма, автором забитого мяча на 67-й минуте стал Тома Мангани.

«Анже», набрав 24 очка, вышел на второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Ним» (11) — на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Анже» на выезде сыграет с «Ниццей», «Ним» дома встретится с «Метцем». Матчи состоятся 30 ноября.

Завершились также ещё четыре матча 14-го тура Лиги 1.

«Брест» — «Нант» — 1:1

«Метц» — «Реймс» — 1:1

«Амьен» — «Страсбург» — 0:4

«Дижон» — «Ренн» — 2:1