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«Анже» обыграл «Ним» и вышел на 2-е место в Лиге 1

«Анже» обыграл «Ним» и вышел на 2-е место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Анже» обыграл «Ним» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа». Обслуживал матч арбитр Томас Леонар, ему ассистировали Жиль Ланг и Фредерик Эбрар.

Единственный гол был забит в середине второго тайма, автором забитого мяча на 67-й минуте стал Тома Мангани.

«Анже», набрав 24 очка, вышел на второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Ним» (11) — на последнем, 20-м месте.

В следующем туре «Анже» на выезде сыграет с «Ниццей», «Ним» дома встретится с «Метцем». Матчи состоятся 30 ноября.

Завершились также ещё четыре матча 14-го тура Лиги 1.

«Брест» — «Нант» — 1:1

«Метц» — «Реймс» — 1:1

«Амьен» — «Страсбург» — 0:4

«Дижон» — «Ренн» — 2:1

Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 0
Ним
Ним
1:0 Мангани – 67'
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
2 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Рафаэл – 58'   1:1 Саммаритано – 70'   2:1 Шуиар – 82'
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
0 : 4
Страсбург
Страсбург
0:1 Каси – 43'   0:2 Ажорк – 56'   0:3 Мотиба – 72'   0:4 Да Кошта – 76'
Удаления: Шеджу – 82' / нет
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
0:1 Дисаси – 7'   1:1 Траоре – 47'
Удаления: нет / Кафаро – 90'
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 1
Нант
Нант
0:1 Кулибали – 31'   1:1 Кардона – 68'
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