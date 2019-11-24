«Анже» обыграл «Ним» и вышел на 2-е место в Лиге 1
В матче 14-го тура чемпионата Франции «Анже» обыграл «Ним» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа». Обслуживал матч арбитр Томас Леонар, ему ассистировали Жиль Ланг и Фредерик Эбрар.
Единственный гол был забит в середине второго тайма, автором забитого мяча на 67-й минуте стал Тома Мангани.
«Анже», набрав 24 очка, вышел на второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Ним» (11) — на последнем, 20-м месте.
В следующем туре «Анже» на выезде сыграет с «Ниццей», «Ним» дома встретится с «Метцем». Матчи состоятся 30 ноября.
Завершились также ещё четыре матча 14-го тура Лиги 1.
«Брест» — «Нант» — 1:1
«Метц» — «Реймс» — 1:1
«Амьен» — «Страсбург» — 0:4
«Дижон» — «Ренн» — 2:1
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 0
Ним
Ним
1:0 Мангани – 67'
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
2 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Рафаэл – 58' 1:1 Саммаритано – 70' 2:1 Шуиар – 82'
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
0 : 4
Страсбург
Страсбург
0:1 Каси – 43' 0:2 Ажорк – 56' 0:3 Мотиба – 72' 0:4 Да Кошта – 76'
Удаления: Шеджу – 82' / нет
Франция - Лига 1. 14-й тур
23 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
0:1 Дисаси – 7' 1:1 Траоре – 47'
Удаления: нет / Кафаро – 90'
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