Лэмпард: «Ман Сити» — пример для подражания, «Челси» находится в начале процесса

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после выездного матча 13-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).
«Мы контролировали игру, показывали хороший футбол. Но нельзя всё держать под контролем, когда твой соперник — «Манчестер Сити».
Нам не повезло с первым пропущенным голом. В моменте со вторым мячом всё решило мастерство Рияда Мареза. Это изменило игру.
Возможно, наша защита двигалась медленно. Я знаю, что они провели хороший матч, но расстроен некоторыми небольшими деталями.
«Сити» — это пример для подражания, а мы находимся в самом начале процесса. Несколько наших футболистов играли в Чемпионшипе, но мы хотим большего», — цитирует Лэмпарда BBC.
«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «горожан» (28 очков). «Челси» (26) — на четвёртом месте.
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