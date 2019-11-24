Роскошный гол Мареза — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Челси»

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, отправивший мяч в ворота манкунианцев на 21-й минуте после передачи хавбека Матео Ковачича. Спустя восемь минут полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. До перерыва нападающий Рияд Марез вывел «горожан» вперёд с паса полузащитника Родриго Эрнандеса.

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«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе «горожан» (28 очков). «Челси» (26) — на четвёртом месте.

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