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«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал победителем Кубка Либертадорес

«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал победителем Кубка Либертадорес
Футбол / Прочие турниры 0

В финальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Лиме на стадионе «Монументаль де Ате». Обслуживала матч чилийская бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром, которому ассистировали Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.

Счёт был открыт в начале матча. На 14-й минуте автором забитого мяча стал Рафаэль Борре, которому ассистировал Игнасио Фернандес. На 89-й минуте бразильский клуб восстановил равновесие благодаря голу Габриэла Барбозы с передачи Хиорхьяна де Арраскаеты. В компенсированное время победу «Фламенго» принёс Габриэл Барбоза.

«Фламенго» во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.

Кубок Либертадорес. Финал
23 ноября 2019, суббота. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
0:1 Борре – 14'   1:1 Габриэл – 89'   2:1 Габриэл – 90+2'
Удаления: Габриэл – 90+5' / Паласиос – 90+5'
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