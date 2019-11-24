«Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал победителем Кубка Либертадорес

В финальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Лиме на стадионе «Монументаль де Ате». Обслуживала матч чилийская бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром, которому ассистировали Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.



Счёт был открыт в начале матча. На 14-й минуте автором забитого мяча стал Рафаэль Борре, которому ассистировал Игнасио Фернандес. На 89-й минуте бразильский клуб восстановил равновесие благодаря голу Габриэла Барбозы с передачи Хиорхьяна де Арраскаеты. В компенсированное время победу «Фламенго» принёс Габриэл Барбоза.

«Фламенго» во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.