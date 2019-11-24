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Коваленко бросала букет, игроки перетягивали кубок. Фото с награждения ЖФК ЦСКА

Коваленко бросала букет, игроки перетягивали кубок. Фото с награждения ЖФК ЦСКА
Футбол / Прочие турниры 0

23 ноября в Химках на стадионе «Арена-Химки» в заключительном туре чемпионата России среди женских команд ЖФК «Локомотив» одержал победу над ЖФК ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в дерби «Локомотив» забил в середине первого тайма. После подачи углового защитники ЦСКА вынесли мяч на Куропаткину, и та вколотила его в верхний угол.

Девушки из ЦСКА празднуют большую победу. Несмотря на поражение от «Локомотива», разгромившего в 18-м туре первенства ижевское «Торпедо», они досрочно, за три тура до финиша, выиграли чемпионат России. Впервые в истории! Подопечные Максима Зиновьева гармонично сочетают в себе лучшие спортивные качества с женственностью.

Лучшие кадры с матча ЖФК ЦСКА — ЖФК «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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