Массара: приглашение Ибрагимовича в «Милан» — это только идея

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал слухи о том, что клуб может подписать контракт с шведским нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.
«Ибрагимович — великий чемпион, написавший важные страницы в истории нашего клуба. Однако его приглашение в «Милан» — это только идея. Когда откроется трансферное окно, мы вместе с тренером посмотрим, что можно сделать», — приводит слова Массары Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить форварду контракт на 18 месяцев. Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год.
В минувшем сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 мяч.
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