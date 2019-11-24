Массара: приглашение Ибрагимовича в «Милан» — это только идея

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал слухи о том, что клуб может подписать контракт с шведским нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

«Ибрагимович — великий чемпион, написавший важные страницы в истории нашего клуба. Однако его приглашение в «Милан» — это только идея. Когда откроется трансферное окно, мы вместе с тренером посмотрим, что можно сделать», — приводит слова Массары Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что «Милан» готов предложить форварду контракт на 18 месяцев. Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год.

В минувшем сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 мяч.