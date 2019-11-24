Болельщики «Реала» освистывали Бэйла после каждого его касания мяча

Нападающий «Реал Мадрид» Гарет Бэйл впервые за последние полтора месяца вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:1). После его выхода на поле, трибуны «Сантьяго Бернабеу» встречали свистом любое касание мяча валийцом.

«Не могу сказать, справедливо это или нет. Каждый вправе думать всё что угодно. Нам нужна поддержка болельщиков. Лучших игроков порой освистывают, а Бэйл вошел в игру хорошо и должен продолжать работать. Вокруг него слишком много шума, он хочет быть с нами и играть хорошо. Он часть команды», — приводит слова главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана об этой ситуации издание Marca.

Бэйл принял участие в 7 встречах за «Реал» в чемпионате Испании в этом сезоне. На его счету 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.