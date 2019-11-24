«Уфа» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 11:30
Сегодня, 24 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Уфа» примет «Сочи». Начало — в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Его ассистентами выступят Дмитрий Чельцов (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 24 ноября 2019
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- 23 ноября 2019
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