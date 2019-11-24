Стерлинг не продлит контракт с «Манчестер Сити», если уйдёт Гвардиола
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может отказаться от продления действующего контракта с клубом, сообщает The Sun.
Согласно информации источника, 24-летний футболист не подпишет новое соглашение с «горожанами», если те не смогут удержать на тренерской скамье испанского специалиста Хосепа Гвардиолу.
В текущем сезоне Стерлинг принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На счету вингера 14 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.
Соглашение Гвардиолы с действующим чемпионом Англии действует до лета 2021 года.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает 3-е место. В активе «горожан» 28 очков после 13 туров.
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