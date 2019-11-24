Фанаты «Реала» ответили Бэйлу баннером на его скандальное празднование с флагом
Фанаты «Реала» ответили вингеру команды Гарету Бэйлу на его скандальное празднование выхода сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. После победы над Венгрией игрок «сливочных» вместе с партнёрами по сборной фотографировались с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!».
Во время же матча 14-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» на трибунах «Сантьяго Бернабеу» был замечен баннер со следующими словами: «Родриго, Винисиус, Лукас. Бэйл. В таком порядке».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Real France.
Напомним, ранее бывший футболист и спортивный директор «сливочных» Предраг Миятович выразил мнение, что Бэйл думает прежде всего о национальной сборной, затем о гольфе и только потом о «Реале».
Болельщики «Реала» освистывали Бэйла после каждого его касания мяча
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