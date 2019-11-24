Неймар поздравил «Фламенго» с победой в Кубке Либертадорес и отметил Барбозу

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поздравил «Фламенго» с победой в финальном матче Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» (2:1). Также бразильский футболист отметил игру форварда «Фламенго» Габриэла Барбозы, который оформил дубль в этой встрече.



«Получите два гола от Барбозы», — написал Неймар на странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Неймара

Счёт был открыт на 14-й минуте матча, автором забитого мяча стал Рафаэль Борре, ему ассистировал Игнасио Фернандес. На 89-й минуте «Фламенго» восстановил равновесие благодаря голу Барбозы с передачи Хиорхьяна де Арраскаеты. В компенсированное время победу бразильцам принёс Барбоза.



«Фламенго» во второй раз в истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз и четыре раза выигрывал турнир.