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Тренер «Фламенго»: Кубок Либертадорес — самый важный трофей в моей карьере

Тренер «Фламенго»: Кубок Либертадорес — самый важный трофей в моей карьере
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер «Фламенго» Жоржи Жезуш прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт» (2:1).

«Это самый важный титул в моей карьере. Любая команда континента могла выиграть его. Теперь мы попытаемся добиться успеха в чемпионате Бразилии, но это, несомненно, самый важный трофей для команды.

Когда решил работать с «Фламенго», многие были против моего решения, включая друзей и агента. Но я принял решение и не брал в расчёт чужое мнение. Если выиграем клубный чемпионат мира, этот год станет лучшим в моей карьере. Во «Фламенго» чувствую себя замечательно. У меня появилось много друзей в Бразилии, люди всегда относились ко мне очень хорошо", — приводит слова Жезуша Goal.com.

«Фламенго» во второй раз в истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз и четыре раза выигрывал турнир.

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