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Сульшер — о зимних трансферах: возможно, возьмём одного-двух игроков в аренду

Сульшер — о зимних трансферах: возможно, возьмём одного-двух игроков в аренду
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, как клубу предстоит работать во время ближайшего зимнего трансферного окна.

«Насколько велик трансферный бюджет клуба? Дело не в определённой сумме. Мы покупаем тех, кто может помочь нам в долгосрочной перспективе, а не в течение трёх-четырёх месяцев. Будут ли такие игроки доступны зимой? Вероятно, нет, поскольку не все клубы готовы продавать футболистов в январе.

Возможно, «Манчестер Юнайтед» возьмёт одного-двоих игроков в аренду, но дело не в деньгах. Мы просто хотим помочь команде. Посмотрим, какие варианты будут нам доступны», — приводит слова норвежского специалиста пресс-служба «красных дьяволов» на официальном сайте клуба.

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