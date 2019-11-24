Экс-игрок «Ливерпуля»: Моуринью никогда не выиграет АПЛ с «Тоттенхэмом»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор поделился мнением о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».
«Решение Дэниэля Леви уволить Маурисио Почеттино и нанять Жозе Моуринью — настоящее футбольное безумие. Единственный вариант, который может оправдать это решение, это если Моуринью приведёт „Тоттенхэм“ к успеху в английской Премьер-лиге или в Лиге чемпионов. И здесь я собираюсь сказать, что, несмотря на его заявления, говорящие об обратном, Моуриню никогда не выиграет чемпионат Англии с „Тоттенхэмом“.
Возможно, Моуринью удалось стартовать с победы в матче со слабым „Вест Хэмом“, но он не сможет найти подходящих игроков и подобрать правильную агрессивную тактику, необходимую для победы в английской Премьер-лиге. У „Тоттенхэма“ было больше шансов на успех, когда у руля был Почеттино», — приводит слова Коллимора Mirror.
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