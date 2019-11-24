«Интер» выдал лучший старт в чемпионате Италии с 1950 года

«Интер» одержал победу в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А с «Торино». Встреча завершилась со счётом 0:3.

Для «Интера» эта победа стала 11-й в 13 матчах чемпионата Италии с начала нынешней кампании. Таким образом, миланский клуб выдал лучший старт за последние 69 лет, повторив результат сезона-1950/51.

«Интер» также впервые в своей истории выиграл семь стартовых встреч на выезде в Серии А. Рекорд по этому показателю удерживают «Милан» и «Ювентус», одержавшие победу восемь раз кряду.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице итальянского первенства. Команда Антонио Конте отстаёт всего на одного очко от лидирующего «Ювентуса».

Календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».