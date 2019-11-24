«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Ильин.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Шаболин, Погребняк, Панюков.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров, Шюррле, Крал, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, С. Бакаев, Тиль Понсе.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его ассистентами выступят Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери – Игорь Панин (Дмитров).
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