Видео: фантастическая атмосфера на матче марокканских команд
Болельщики марокканских футбольных клубов «Видад» и «Раджа» устроили масштабные перформансы на ответном матче второго раунда Арабской лиги чемпионов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча завершилась вничью — 4:4. При этом «Радже» удалось отыграться со счёта 1:4 за последние 20 минут матча. В первой встрече команды тоже сыграли вничью — 1:1. По правилу выездного гола, в четвертьфинал турнира вышла «Раджа».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Видад» и «Раджа» представляют один город — Касабланку. В турнирной таблице чемпионата Марокко «Видад», набрав 10 очков, занимает третье место, «Раджа» (7) — седьмое. В прошлом сезоне «Видад» стал чемпионом страны, а «Раджа» финишировала второй.
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