«Арсенал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 24 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» примет «Краснодар». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Его ассистентами выступят Константин Шаламберидзе и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери – Алексей Амелин (Тула).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Расписание матчей чемпионата России
- 24 ноября 2019
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14:30
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14:12
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14:01
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13:34
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12:30
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12:21
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12:01
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11:31
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11:31
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11:03
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10:42
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10:29
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10:05
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09:35
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09:21
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05:24
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04:26
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03:25
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