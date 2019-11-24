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«Арсенал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Арсенал» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 24 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» примет «Краснодар». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Краснодар» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Его ассистентами выступят Константин Шаламберидзе и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери – Алексей Амелин (Тула).

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