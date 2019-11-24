Президент «Урала»: я не настолько богат, чтобы вкладывать личные деньги в клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о государственном финансировании футбольных клубов в России.

«Есть ли в «Урале» мои личные деньги? Я не настолько богат. Откуда такие суммы, чтобы содержать клуб? В своё время стоял перед выбором — уйти в бизнес или в футбол. Решил, что мечта детства дороже. Осуществил её и нисколько не жалею, что не стал богатеем в какой-то другой области.

Без бюджетного финансирования у нас не будет футбола. Больше всего бесит, что говорят только об этом виде спорта. А хоккей? А баскетбол? А волейбол, гандбол, плавание, лёгкая атлетика? Не станет государственных денег — не будет и этих видов спорта.

Давайте по-честному. Где у нас добывают нефть? В Москве. Газ — в Петербурге. Алмазы — снова в Москве. В столице родители могут отдать ребёнка в платную футбольную школу, которых сейчас всякие аферисты много пооткрывали. А в каком-нибудь Невьянске или Ивделе на гетры деньги найти — проблема. Где их взять, если все предприятия принадлежат хозяевам из Москвы и вся выручка уходит в Москву? Но в провинции дети тоже хотят играть в футбол. Там тоже живут люди, которые любят футбол. Как им обойтись без государства?» — приводит слова Иванова «Матч ТВ».