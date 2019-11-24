Карасёв обслужит матч «Аталанты» с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Аталанта» — «Динамо» (Загреб).



Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов главного рефери выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR на матче будут отвечать немецкий арбитр Бастиан Данкерт и его помощник россиянин Виталий Мешков. Четвёртые рефери — Сергей Иванов.



Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Динамо» (Загреб) состоится во вторник, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



40-летний Карасёв является арбитром ФИФА с 2010 года. В июне 2013 года он вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА, но в декабре 2014 года не был повышен в классе, вернувшись в первую категорию.

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