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Генеральный директор «Анжи»: перед нынешним составом команды долгов нет

Генеральный директор «Анжи»: перед нынешним составом команды долгов нет
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о текущей финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

«Перед нынешним составом долгов нет вовсе: ребята получили всё до копейки. Долги остались перед некоторыми бывшими игроками, причём эти долги продолжают выплачиваться и уменьшаться – на сегодня отметка опустилась со 115 млн до 102 млн рублей. Есть задолженности и иного характера, в частности по налогам, но их размер заметно меньше названной цифры. И в первую очередь мы нацеливаемся закрыть остатки долгов по зарплате.

Параллельно продолжаем поиск спонсоров, хотя во втором дивизионе это ещё сложнее, чем в Премьер-Лиге», — приводит слова Агарагимова «Молодёжь Дагестана».

Ранее стало известно, что из-за не оплаченных своевременно долгов по налогам судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы футбольного клуба «Анжи».

На весь транспорт «Анжи» наложен арест из-за долгов
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